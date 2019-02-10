У Сирії розпочався наступ на останній форпост "Ісламської держави" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Загони сирійських демократичних сил (збройного формування, яке діє за підтримки США) почали наступ на місто Багуз — останню укріплену базу терористів “Ісламської держави” в Сирії, передає УНН з посиланням на CNN.
Як повідомляє агентство Reuters, операцію планують завершити до кінця лютого 2019 року. Передбачається, що в Багузі знаходяться від 400 до 600 бойовиків “Ісламської держави”.
Крім того, в Багузі залишаються від 500 до тисячі мирних жителів. Ще понад 20 тисяч осіб покинули його в попередні 10 днів, коли сирійські формування випускали людей з міста перед початком наступу.
CNN повідомляє, що під контролем “Ісламської держави” в Сирії залишається територія площею близько чотирьох квадратних кілометрів.
Як зазначав УНН, очолювана США міжнародна коаліція по боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"(ІД) в суботу завдала авіаудару по провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, в результаті якого загинули три мирні жителі.