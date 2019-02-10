У Сирії розпочався наступ на останній форпост "Ісламської держави" - ЗМІ

Як повідомляє агентство Reuters, операцію планують завершити до кінця лютого 2019 року. Передбачається, що в Багузі знаходяться від 400 до 600 бойовиків “Ісламської держави”.

Крім того, в Багузі залишаються від 500 до тисячі мирних жителів. Ще понад 20 тисяч осіб покинули його в попередні 10 днів, коли сирійські формування випускали людей з міста перед початком наступу.

CNN повідомляє, що під контролем “Ісламської держави” в Сирії залишається територія площею близько чотирьох квадратних кілометрів.

Як зазначав УНН, очолювана США міжнародна коаліція по боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"(ІД) в суботу завдала авіаудару по провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, в результаті якого загинули три мирні жителі.