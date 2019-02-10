Авіаудар міжнародної коаліції призвів до загибелі трьох мирних жителів на сході Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Очолювана США міжнародна коаліція по боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"(ІД) в суботу завдала авіаудару по провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, в результаті якого загинули три мирні жителі. Про це повідомило УНН із посиланням на сирійське інформаційне агентство САНА.
За словами місцевого обізнаного джерела, бойові літаки міжнародної коаліції завдали авіаудар по декільком житловим будинкам в районі Меядін на сході провінції Дейр-ез-Зор, в результаті загинули три мирні жителі, ще кілька отримали поранення, місцеві об'єкти інфраструктури були серйозно пошкоджені.
Останнім часом очолювані сирійськими курдськими озброєними формуваннями "Сирійські демократичні сили" (СДС) почали нову операцію, спрямовану на придушення останнього вогнища опору угруповання ІД на східному березі річки Євфрат. Для підтримки їх наземної операції міжнародна коаліція посилила авіаудар по цьому району.
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Нагадаємо, що в серпні 2014 року США почали наносити авіаудари по об'єктах ІД в Іраку, у вересні того ж року розширили зону нанесення авіаударів на територію Сирії і створили міжнародну коаліцію по боротьбі з ІД. Уряд Сирії звинуватило коаліцію в тому, що авіаудари ведуть до значних жертв серед мирного населення, зазначивши, що її дії не санкціоновані СБ ООН.
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Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.
Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.
Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.