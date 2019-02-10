Авіаудар міжнародної коаліції призвів до загибелі трьох мирних жителів на сході Сирії

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Очолювана США міжнародна коаліція по боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"(ІД) в суботу завдала авіаудару по провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, в результаті якого загинули три мирні жителі. Про це повідомило УНН із посиланням на сирійське інформаційне агентство САНА.