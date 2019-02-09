США та СДС заявили про наступ на останній притулок "Ісламської держави"

За його словами, протягом останніх десяти днів з оточеної території евакуювали понад 20 тисяч цивільних.

Балі написав у своєму Twitter, що “Сирійські демократичні сили” рухаються до останнього селища в Північній Сирії, яке перебуває під контролем екстремістів.​

“Селище Багуз, яке лишається останнім прихистком „ІДІЛ“, скоро буде очищене”, — пообіцяв він.

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Перед тим речник СДС поспілкувався з виданням Reuters, якому анонсував, що наступ має на меті завершити протистояння з “Ісламською державою”.

“Бій почнеться сьогодні увечері і його метою буде знищити останні залишки терористичної організації”, — заявив він, назвавши заплановану операцію “останньою битвою”.

“Сирійські демократичні сили” — це об’єднання збройної опозиції в Сирії, до якого входять курдські загони самооборони, різноманітні арабські опозиційні групи, ассирійські і туркменські загони.

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Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.