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ЗМІ Сирії повідомили про удар міжнародної коаліції по позиціях військ Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Літаки міжнародної коаліції на чолі з США завдали повітряного удару по позиціях сирійських урядових військ на сході арабської республіки. Про це з посиланням на військове джерело повідомляє місцеве держагентство SANA, інформує УНН.

Удар, за словами його співрозмовника, був здійснений близько 23:30 за місцевим часом (збігається з київським). Під нього, як зазначило джерело, потрапила артилерійська казарма сил президента Башара Асада, що діють в районі села Аль-Сукарі на захід від міста Абу-Камаля в провінції Дейр-ез-Зор.

В результаті того, що сталося двоє військових отримали поранення. Крім цього, удар знищив ряд наявних в арсеналі сирійських військ артилерійських установок, говорить джерело SANA.

Як повідомляв УНН, Пентагон попередив про можливість “Ісламської держави” відвоювати втрачені землі за рік.

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