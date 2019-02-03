ЗМІ Сирії повідомили про удар міжнародної коаліції по позиціях військ Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Літаки міжнародної коаліції на чолі з США завдали повітряного удару по позиціях сирійських урядових військ на сході арабської республіки. Про це з посиланням на військове джерело повідомляє місцеве держагентство SANA, інформує УНН.
Удар, за словами його співрозмовника, був здійснений близько 23:30 за місцевим часом (збігається з київським). Під нього, як зазначило джерело, потрапила артилерійська казарма сил президента Башара Асада, що діють в районі села Аль-Сукарі на захід від міста Абу-Камаля в провінції Дейр-ез-Зор.
В результаті того, що сталося двоє військових отримали поранення. Крім цього, удар знищив ряд наявних в арсеналі сирійських військ артилерійських установок, говорить джерело SANA.
Як повідомляв УНН, Пентагон попередив про можливість “Ісламської держави” відвоювати втрачені землі за рік.