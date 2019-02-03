СМИ Сирии сообщили об ударе международной коалиции по позициям войск Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли воздушный удар по позициям сирийских правительственных войск на востоке арабской республики. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает местное госагентство SANA, информирует УНН.
Удар, по словам его собеседника, был совершен около 23:30 по местному времени (совпадает с киевским). Под него, как указал источник, попала артиллерийская казарма сил президента Башара Асада, действующих в районе деревни Аль-Сукария к западу от города Абу-Камаля в провинции Дейр-эз-Зор.
В результате случившегося двое военных получили ранения. Помимо этого, удар уничтожил ряд имеющихся в арсенале сирийских войск артиллерийских установок, говорит источник SANA.
Как сообщал УНН, Пентагон предупредил о возможности “Исламского государства” отвоевать утраченные земли за год.