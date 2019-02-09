США и СДС заявили о наступлении на последний приют "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Военное объединение "Сирийские демократические силы" при поддержке Соединенных Штатов Америки готовятся начать наступление на последний приют группировки "Исламское государство" - об этом заявил глава СДС Мустафа Бали, передает УНН.
По его словам, в течение последних десяти дней с окруженной территории эвакуировали более 20 тысяч гражданских.
Бали написал в своем Twitter, что "Сирийские демократические силы" движутся к последнему поселку в Северной Сирии, которое находится под контролем экстремистов.
"Поселок Багуз, которое остается последним прибежищем "ИГИЛ", скоро будет очищен", - пообещал он.
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Перед тем представитель СДС пообщался с изданием Reuters, которому анонсировал, что наступление имеет целью завершить противостояние с "Исламской государством".
"Бой начнется сегодня вечером и его целью будет уничтожить последние остатки террористической организации", - заявил он, назвав запланированную операцию "последней битвой".
Справка УНН: "Сирийские демократические силы" - это объединение вооруженной оппозиции в Сирии, в который входят курдские отряды самообороны, различные арабские оппозиционные группы, ассирийские и туркменские отряды.
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Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.
После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными "позаботиться о Исламском государство" без США.
После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.