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США оголосять про знищення 100% "халіфату" ІД

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сполучені Штати планують вже наступного тижня офіційно оголосити про стовідсоткове звільнення контрольованих терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) територій, які вони називають халіфатом. Про це заявив в середу президент США Дональд Трамп, виступаючи перед учасниками зустрічі представників країн, що входять в міжнародну коаліцію по боротьбі з ІД у Вашингтоні, передає УНН.

“Можливо, на наступному тижні буде формально оголошено про звільнення 100% території „халіфату“, проте я хочу дочекатися офіційного оголошення, не хочу забігати вперед. Протягом останніх двох років ми звільнили понад 20 тис. кв. миль (51,8 тис. кв. км) територій, ми звільнили поле бою, ми спостерігали перемогу за перемогою: ми звільнили і Мосул, і Ракка”, — сказав він.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати виведуть свої війська з Сирії, але продовжать співпрацювати з іншими країнами в боротьбі з тероризмом ще “багато років”.

“Ми будемо працювати з вами (учасниками коаліції) протягом багатьох років ... Вона (проблема тероризму) буде все менше, менше і менше, і коли-небудь, можливо, ми не будемо навіть і думати над цією проблемою, яка настільки превалює сьогодні”, — зазначив американський лідер, додавши, що “з нетерпінням чекає можливості тепло зустріти американських військовослужбовців, які повертаються з Сирії”.

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Трамп пояснив, що співпраця в боротьбі з ІД триватиме в зв’язку з тим, що “крихітні залишки” угруповання “можуть бути дуже небезпечними”.

Учасники зустрічі — представники 74 держав і 5 міжнародних організацій — обговорюють у Вашингтоні активізацію дипломатичних і військових зусиль для подальшого тиску на терористів, шляхи залучення їх до відповідальності та вимоги, які коаліція повинна дотримуватися для збереження тиску на ІД.

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Конференцію відкрили вранці держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Іраку Мухаммед Алі аль-Хакім. Помпео, зокрема, підкреслив, що подальша боротьба з терористами в регіоні і в світі необов’язково буде спиратися на військові дії, значну роль відіграватиме обмін розвідданими між державами і місцеві правоохоронними органами.

Довідка УНН: Міжнародна коаліція проти ІД була сформована за ініціативою США на саміті НАТО, який відбувся 4-5 вересня 2014 року в Уельсі (Великобританія).

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Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.

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