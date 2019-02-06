США объявят об уничтожении 100% "халифата" ИГ

“Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено о освобождении 100% территории „халифата“, однако я хочу дождаться официального объявления, не хочу забегать вперед. В течение последних двух лет мы освободили более 20 тыс. кв. миль (51,8 тыс. кв. км) территорий, мы освободили поле боя, мы наблюдали победу за победой: мы освободили и Мосул, и Ракку”, — сказал он.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты выведут свои войска из Сирии, но продолжат сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом еще “многие годы”.

“Мы будем работать с вами (участниками коалиции) в течение многих лет... Она (проблема терроризма) будет все меньше, меньше и меньше, и когда-нибудь, возможно, мы не будем даже и думать над этой проблемой, которая настолько превалирует сегодня”, — отметил американский лидер, добавив, что “с нетерпением ждет возможности тепло встретить американских военнослужащих, возвращающихся из Сирии”.

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Трамп пояснил, что сотрудничество в борьбе с ИГ будет продолжаться в связи с тем, что “крошечные остатки” группировки “могут быть очень опасными”.

Участники встречи — представители 74 государств и 5 международных организаций — обсуждают в Вашингтоне активизацию дипломатических и военных усилий для дальнейшего давления на террористов, пути привлечения их к ответственности и требования, которые коалиция должна соблюдать для сохранения давления на ИГ.

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Конференцию открыли утром госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. Помпео, в частности, подчеркнул, что дальнейшая борьба с террористами в регионе и в мире необязательно будет опираться на военные действия, значительную роль будет играть обмен разведданными между государствами и местные правоохранительными органами.

Справка УНН: Международная коалиция против ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО, который состоялся 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе (Великобритания).

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Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.