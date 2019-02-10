Авиаудар международной коалиции привел к гибели трех мирных жителей на востоке Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) в субботу нанесла авиаудар по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате погибли три мирных жителя. Об этом сообщил УНН со ссылкой на сирийское информационное агентство САНА.
По словам местного осведомленного источника, боевые самолеты международной коалиции нанесли авиаудар по нескольким жилым домам в районе Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли три мирных жителя, еще несколько получили ранения, местные объекты инфраструктуры были серьезно повреждены.
В последнее время возглавляемые сирийскими курдскими вооруженными формированиями “Сирийские демократические силы” (СДС) начали новую операцию, направленную на подавление последнего очага сопротивления группировки ИГ на восточном берегу реки Евфрат. Для поддержания их наземной операции международная коалиция усилила авиаудар по этому району.
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Напомним, что в августе 2014 года США начали наносить авиаудары по объектам ИГ в Ираке, в сентябре того же года расширили зону нанесения авиаударов на территорию Сирии и создали международную коалицию по борьбе с ИГ. Правительство Сирии обвинило коалицию в том, что авиаудары ведут к значительным жертвам среди мирного населения, отметив, что ее действия не санкционированы СБ ООН.
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Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.
После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государстве” без США.
После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.