В Сирии началось наступление на последний форпост "Исламского государства" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Отряды Сирийских демократических сил (вооруженного формирования, которое действует при поддержке США) начали наступление на город Багуз — последнюю укрепленную базу террористов “Исламского государства” в Сирии, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как сообщает агентство Reuters, операцию планируется завершить к концу февраля 2019 года. Предполагается, что в Багузе находятся от 400 до 600 боевиков “Исламского государства”.
Кроме того, в Багузе остаются от 500 до тысячи мирных жителей. Еще более 20 тысяч человек покинули его в предыдущие 10 дней, когда сирийские формирования выпускали людей из города перед началом наступления.
CNN сообщает, что под контролем “Исламского государства” в Сирии остается территория площадью около четырех квадратных километров.
Как отмечал УНН, возглавляемая США международная коалиция по борьбе с экстремистской группировкой “Исламское государство” (ИГ) в субботу нанесла авиаудар по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате которого погибли три мирных жителя.