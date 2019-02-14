Лидеры РФ, Турции и Ирана в Сочи обсудят актуальные вопросы по ситуации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проведут в четверг в Сочи очередной трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
Планируется обсудить ситуацию в Идлибе, вывод американских войск из Сирии и формирование комиссии по сирийской конституции.
В обсуждениях также примут участие технические делегации стран-гарантов астанинских соглашений.
В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран-гарантов заявят о решимости к защите территориальной целостности Сирии, готовности о совместной борьбе с террористами и сепаратистами, продолжению контактов в рамках астанинского формата.
Как сообщал УНН, в Сирии началось наступление на последний форпост “Исламского государства”.