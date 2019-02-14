Лидеры РФ, Турции и Ирана в Сочи обсудят актуальные вопросы по ситуации в Сирии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66245 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88187 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131962 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130398 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125331 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161823 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Лидеры РФ, Турции и Ирана в Сочи обсудят актуальные вопросы по ситуации в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проведут в четверг в Сочи очередной трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Планируется обсудить ситуацию в Идлибе, вывод американских войск из Сирии и формирование комиссии по сирийской конституции.

В обсуждениях также примут участие технические делегации стран-гарантов астанинских соглашений.

В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран-гарантов заявят о решимости к защите территориальной целостности Сирии, готовности о совместной борьбе с террористами и сепаратистами, продолжению контактов в рамках астанинского формата.

Как сообщал УНН, в Сирии началось наступление на последний форпост “Исламского государства”.

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