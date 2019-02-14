Один из продюсеров BBC заявил, что сцена съемки химатаки в Сирии - была инсценирована
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Продюсер британской вещательной корпорации BBC, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати подтвердил, что якобы имевшее место в апреле 2018 года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter, передает УНН.
“После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб”, — написал он.
Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе “Белые каски”.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.
Как сообщал УНН, лидеры РФ, Турции и Ирана в Сочи обсудят актуальные вопросы по ситуации в Сирии.