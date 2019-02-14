Редактор BBC навів деталі, чому вважає сцену хіматаки у Сирії - постановкою

За його словами, атака сталася, при цьому хімічну речовину зарин під час атаки використано не було. “Але ми повинні дочекатися висновків ОЗХЗ, щоб підтвердити, чи використовувався хлор”, — зазначив продюсер.

Ріам Далаті підкреслив, що все інше, пов’язане з цією атакою, було постановкою, яка була спрямована на те, щоб посилити ефект від події.

Він також повідомив, що як мінімум РФ та одна з країн НАТО “насправді знали, що відбулося там”.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, жертвами хіматаки стали не менше 40 людей. США, Франція і Велика Британія поклали відповідальність за атаку на сирійський режим і завдали ракетного удару по території Сирії.

Як повідомляв УНН, один з продюсерів BBC заявив, що сцена зйомки хіматаки у Сирії — була інсценована.