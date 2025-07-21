"Речь идет о госизмене в НАБУ – решения суда здесь не требуется" – юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
12:26 • 8346 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
10:21 • 25036 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:00 • 39048 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
09:37 • 38845 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
09:08 • 40021 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
07:58 • 39018 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
21 июля, 05:40 • 46419 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
21 июля, 03:31 • 87989 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 82018 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 155660 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
57%
744мм
Популярные новости
Хмельницкая область подверглась атаке рф: в Каменец-Подольском районе повреждены дома21 июля, 05:59 • 25081 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи21 июля, 06:20 • 63311 просмотра
Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ21 июля, 06:44 • 43709 просмотра
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного09:16 • 43750 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT11:03 • 41338 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 348879 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 270158 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 333359 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 349395 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 525796 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 89193 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 184904 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 203566 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 202313 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 203877 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Ми-8

"Речь идет о госизмене в НАБУ – решения суда здесь не требуется" – юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Правоохранители провели более 70 обысков у сотрудников НАБУ, задержав руководителя территориального управления детективов Руслана Магамедрасулова по подозрению в пособничестве РФ. Юристы и эксперты считают такие действия законными, особенно в делах о государственной измене.

"Речь идет о госизмене в НАБУ – решения суда здесь не требуется" – юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

Задержание и обыски в НАБУ без постановления суда оправданы в делах, где расследуется государственная измена. Особенно, если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без постановлений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены – является оправданным.

Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы о определенных следственных действиях, которые проводятся с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история

– считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности для задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые дают на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше всего допускает утечки информации.

"Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слабый, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованных прокурором", – заявил он.

Председателя ВСК и экс-заместителя Генпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без постановлений суда.

"С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично", – сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должно отвечать за содеянное.

"НАБУ и его многочисленная когорта сотрудников не являются неприкосновенными и привилегированными. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого учреждения. Очевидно, оно нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными предателями и "блатными" коррупционерами", – констатировал он.

Как сообщалось сегодня, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП проводится более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9