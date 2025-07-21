"Речь идет о госизмене в НАБУ – решения суда здесь не требуется" – юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

Задержание и обыски в НАБУ без постановления суда оправданы в делах, где расследуется государственная измена. Особенно, если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без постановлений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены – является оправданным.

Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы о определенных следственных действиях, которые проводятся с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история – считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности для задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые дают на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше всего допускает утечки информации.

"Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слабый, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованных прокурором", – заявил он.

Председателя ВСК и экс-заместителя Генпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без постановлений суда.

"С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично", – сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должно отвечать за содеянное.

"НАБУ и его многочисленная когорта сотрудников не являются неприкосновенными и привилегированными. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого учреждения. Очевидно, оно нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными предателями и "блатными" коррупционерами", – констатировал он.

Как сообщалось сегодня, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП проводится более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.