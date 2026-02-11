"Реал Мадрид" и УЕФА договорились — Суперлигу, фактически, закрыли

$43.090.06
51.250.13
ukenru
17:25 • 2890 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 5704 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 7066 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 11285 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 18647 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15638 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19686 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31294 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24256 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38590 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
90%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 20342 просмотра
Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"11 февраля, 11:21 • 7276 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 11312 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 16784 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 6226 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 18650 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 16833 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 20386 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31296 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 43697 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 3464 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 6314 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 11349 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 15546 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 31805 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Дипломатка

"Реал Мадрид" и УЕФА договорились — Суперлигу, фактически, закрыли

Киев • УНН

 • 328 просмотра

На пути к реализации Суперлиги возник конфликт с УЕФА, а ряд клубов, включая "Барселону", отказался от участия.

"Реал Мадрид" и УЕФА договорились — Суперлигу, фактически, закрыли

"Реал Мадрид" и УЕФА достигли соглашения, призванного урегулировать споры вокруг скандальной Европейской Суперлиги. Проект, который президент "Реала" Флорентино Перес хотел создать как альтернативу Лиге чемпионов, так и не стартовал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт мадридского "Реала".

Детали

На пути к реализации Суперлиги возник конфликт с УЕФА, а ряд клубов, включая "Барселону", отказался от участия. Соглашение между УЕФА, Европейскими футбольными клубами (EFC) и "Реалом Мадрид" призвано разрешить правовые споры, связанные с проектом, и предусматривает:

  • уважение к принципу спортивных заслуг;
    • долгосрочную стабильность клубов;
      • улучшение фанатского опыта через технологии.

        Таким образом, хотя текст соглашения прямо не говорит о "закрытии" Суперлиги, ее реализация становится невозможной, и проект фактически остановлен.

        Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ29.01.26, 19:14 • 3204 просмотра

        Контекст

        Европейская Суперлига — это проект закрытого клубного футбольного турнира, который планировали учредить ведущие европейские клубы. Инициатором выступил Флорентино Перес, президент мадридского "Реала". Суперлигу позиционировали как альтернативу Лиге чемпионов УЕФА. Цель — увеличить доходы клубов и иметь больший контроль над форматом соревнований. В начале проекта заявляли участие 12 ведущих клубов Европы, среди которых "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и другие. Планировалось, что клубы-инициаторы будут иметь гарантированное место в турнире, независимо от результатов в национальных лигах.

        Станислав Кармазин

        Спорт
        Реал Мадрид
        УЕФА