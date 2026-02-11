"Реал Мадрид" и УЕФА договорились — Суперлигу, фактически, закрыли

"Реал Мадрид" и УЕФА достигли соглашения, призванного урегулировать споры вокруг скандальной Европейской Суперлиги. Проект, который президент "Реала" Флорентино Перес хотел создать как альтернативу Лиге чемпионов, так и не стартовал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт мадридского "Реала".

Детали

На пути к реализации Суперлиги возник конфликт с УЕФА, а ряд клубов, включая "Барселону", отказался от участия. Соглашение между УЕФА, Европейскими футбольными клубами (EFC) и "Реалом Мадрид" призвано разрешить правовые споры, связанные с проектом, и предусматривает:

уважение к принципу спортивных заслуг;

долгосрочную стабильность клубов;

улучшение фанатского опыта через технологии.

Таким образом, хотя текст соглашения прямо не говорит о "закрытии" Суперлиги, ее реализация становится невозможной, и проект фактически остановлен.

Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ

Контекст

Европейская Суперлига — это проект закрытого клубного футбольного турнира, который планировали учредить ведущие европейские клубы. Инициатором выступил Флорентино Перес, президент мадридского "Реала". Суперлигу позиционировали как альтернативу Лиге чемпионов УЕФА. Цель — увеличить доходы клубов и иметь больший контроль над форматом соревнований. В начале проекта заявляли участие 12 ведущих клубов Европы, среди которых "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и другие. Планировалось, что клубы-инициаторы будут иметь гарантированное место в турнире, независимо от результатов в национальных лигах.