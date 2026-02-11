$43.090.06
17:25 • 2604 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 5136 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 6638 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 11064 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 18399 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15530 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19545 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31180 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24207 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38532 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
"Реал Мадрид" та УЄФА домовилися — Суперлігу, фактично, закрили

Київ • УНН

 • 134 перегляди

На шляху до реалізації Суперліги виник конфлікт з УЄФА, а низка клубів, включно з "Барселоною", відмовилася від участі.

"Реал Мадрид" та УЄФА домовилися — Суперлігу, фактично, закрили

"Реал Мадрид" та УЄФА досягли угоди, яка покликана врегулювати суперечки навколо скандальної Європейської Суперліги. Проєкт, який президент "Реала" Флорентіно Перес хотів створити як альтернативу Лізі чемпіонів, так і не стартував. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт мадридського "Реала".

Деталі

На шляху до реалізації Суперліги виник конфлікт з УЄФА, а низка клубів, включно з "Барселоною", відмовилася від участі. Угода між УЄФА, Європейськими футбольними клубами (EFC) та "Реалом Мадрид" покликана вирішити правові суперечки, пов’язані з проєктом, і передбачає:

  • повагу до принципу спортивних заслуг;
    • довгострокову стабільність клубів;
      • покращення фанатського досвіду через технології.

        Таким чином, хоч текст угоди прямо не говорить про "закриття" Суперліги, її реалізація стає неможливою, і проєкт фактично зупинено.

        Гол Трубіна у ворота “Реалу” визнано найкращим голом 8-го туру ЛЧ29.01.26, 19:14 • 3204 перегляди

        Контекст

        Європейська Суперліга — це проєкт закритого клубного футбольного турніру, який планували заснувати провідні європейські клуби. Ініціатором виступив Флорентіно Перес, президент мадридського "Реала". Суперлігу позиціонували як альтернативу Лізі чемпіонів УЄФА. Мета — збільшити прибутки клубів і мати більший контроль над форматом змагань. На початку проєкту заявляли участь 12 провідних клубів Європи, серед яких "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" та інші. Планувалося, що клуби-ініціатори матимуть гарантоване місце в турнірі, незалежно від результатів у національних лігах.

        Станіслав Кармазін

        Спорт
        Реал Мадрид
        УЄФА