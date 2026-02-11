"Реал Мадрид" та УЄФА домовилися — Суперлігу, фактично, закрили
Київ • УНН
На шляху до реалізації Суперліги виник конфлікт з УЄФА, а низка клубів, включно з "Барселоною", відмовилася від участі.
"Реал Мадрид" та УЄФА досягли угоди, яка покликана врегулювати суперечки навколо скандальної Європейської Суперліги. Проєкт, який президент "Реала" Флорентіно Перес хотів створити як альтернативу Лізі чемпіонів, так і не стартував. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт мадридського "Реала".
Деталі
На шляху до реалізації Суперліги виник конфлікт з УЄФА, а низка клубів, включно з "Барселоною", відмовилася від участі. Угода між УЄФА, Європейськими футбольними клубами (EFC) та "Реалом Мадрид" покликана вирішити правові суперечки, пов’язані з проєктом, і передбачає:
- повагу до принципу спортивних заслуг;
- довгострокову стабільність клубів;
- покращення фанатського досвіду через технології.
Таким чином, хоч текст угоди прямо не говорить про "закриття" Суперліги, її реалізація стає неможливою, і проєкт фактично зупинено.
Контекст
Європейська Суперліга — це проєкт закритого клубного футбольного турніру, який планували заснувати провідні європейські клуби. Ініціатором виступив Флорентіно Перес, президент мадридського "Реала". Суперлігу позиціонували як альтернативу Лізі чемпіонів УЄФА. Мета — збільшити прибутки клубів і мати більший контроль над форматом змагань. На початку проєкту заявляли участь 12 провідних клубів Європи, серед яких "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" та інші. Планувалося, що клуби-ініціатори матимуть гарантоване місце в турнірі, незалежно від результатів у національних лігах.