"Реал Мадрид" та УЄФА домовилися — Суперлігу, фактично, закрили

"Реал Мадрид" та УЄФА досягли угоди, яка покликана врегулювати суперечки навколо скандальної Європейської Суперліги. Проєкт, який президент "Реала" Флорентіно Перес хотів створити як альтернативу Лізі чемпіонів, так і не стартував. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт мадридського "Реала".

Деталі

На шляху до реалізації Суперліги виник конфлікт з УЄФА, а низка клубів, включно з "Барселоною", відмовилася від участі. Угода між УЄФА, Європейськими футбольними клубами (EFC) та "Реалом Мадрид" покликана вирішити правові суперечки, пов’язані з проєктом, і передбачає:

повагу до принципу спортивних заслуг;

довгострокову стабільність клубів;

покращення фанатського досвіду через технології.

Таким чином, хоч текст угоди прямо не говорить про "закриття" Суперліги, її реалізація стає неможливою, і проєкт фактично зупинено.

Гол Трубіна у ворота “Реалу” визнано найкращим голом 8-го туру ЛЧ

Контекст

Європейська Суперліга — це проєкт закритого клубного футбольного турніру, який планували заснувати провідні європейські клуби. Ініціатором виступив Флорентіно Перес, президент мадридського "Реала". Суперлігу позиціонували як альтернативу Лізі чемпіонів УЄФА. Мета — збільшити прибутки клубів і мати більший контроль над форматом змагань. На початку проєкту заявляли участь 12 провідних клубів Європи, серед яких "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" та інші. Планувалося, що клуби-ініціатори матимуть гарантоване місце в турнірі, незалежно від результатів у національних лігах.