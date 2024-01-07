Разжигают костры во дворах: в подмосковье у россиян уже третьи сутки нет отопления - росСМИ

В подмосковных городах уже третьи сутки нет отопления. Местные жители греются, разжигая костры во дворах, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отопление у россиян отсутствует якобы из-за прорыва на теплотрассе 4 января.

4 января 2024 года в результате неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в городе Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в мкр. - говорится в сообщении местных властей.

Утром 5 января мэр Подольска сообщил, что "аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены". Однако жители рассказывают, что на утро 7 января отопления до сих пор и нет.

Холод настолько сильный, что стены и лестничные клетки в подъездах многоэтажек покрылись изморозью.

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