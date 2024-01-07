Разжигают костры во дворах: в подмосковье у россиян уже третьи сутки нет отопления - росСМИ
Подмосковные жители, которые уже три дня остаются без отопления, разжигают костры на улице после прорыва теплотрассы 4 января.
Обстрел Херсона: два человека ранены, и два травмированы
В результате российских обстрелов в Херсоне двое гражданских погибли и двое получили ранения, причем целями были жилые кварталы.
В Донецкой области почти два десятка военных преступлений рф за сутки: под завалами и среди погибших - дети
В Донецке за 24 часа было совершено 18 российских военных преступлений, что привело к жертвам среди гражданского населения, в том числе детей, а поисково-спасательные операции продолжаются.
Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету
Рота противовоздушной обороны "Восток" перехватила российскую ракету, нацеленную на Днепровский район Днепропетровской области.
Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света
Из-за резкого похолодания энергосистема Украины может столкнуться с дефицитом в 2 ГВт, начиная со следующей недели, что может привести к плановым отключениям электроэнергии в часы пик.
Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ
Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений, при этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Эта акция усилила напряженность и вызвала местные предупреждения.
Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый
Мужчина, 62 года, умер в херсонской больнице после ранений, полученных во время утреннего обстрела города. Еще один мужчина получил травмы во время атаки россиян на город в 10:45
Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район
Российские войска нанесли авиаудары по Бериславскому району Херсонской области, повредив здания, но не ранив жителей. УНН сообщает о 89 обстрелах в регионе, в результате которых пострадали 5 человек, в том числе 2 детей.
Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка
Из разрушенного дома в селе Ровном, что в Донецкой области, вытащили тело ребенка, спасатели ищут еще пять человек. В частности. под завалами может быть еще два ребенка.
Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону
Российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области; был нанесен материальный ущерб, но обошлось без жертв.