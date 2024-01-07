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Розпалюють багаття у дворах: під москвою у росіян вже третю добу немає опалення - росЗМІ

Розпалюють багаття у дворах: під москвою у росіян вже третю добу немає опалення - росЗМІ

Київ • УНН

 • 42490 перегляди

Підмосковні мешканці, які вже три дні залишаються без опалення, розпалюють багаття на вулиці після прориву теплотраси 4 січня.

У підмосковних містах вже третю добу немає опалення. Місцеві мешканці гріються, розпалюючи багаття у дворах, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Опалення у росіян відсутнє начебто через прорив на теплотрасі 4 січня.

4 січня 2024 року внаслідок неправильної експлуатації співробітниками закритого акціонерного товариства котельні у місті Подільську стався прорив теплотрас. У зв'язку з цим житлові приміщення, а також медичні, навчальні та дошкільні заклади, розташовані в мкр.

- йдеться в повідомленні місцевої влади.

Вранці 5 січня мер подільська повідомив, що "аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі від котельні ЗАТ "КСПЗ" завершено". Проте мешканці розповідають, що на ранок 7 січня опалення досі і нема.

Холод настільки сильний, що стіни та сходові клітин у під'їздах багатоповерхівок покрились паморозю. 

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Поранених окупантів насильно відправляють назад на війну в Україну – росЗМІ02.01.24, 20:51 • 35125 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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