Розпалюють багаття у дворах: під москвою у росіян вже третю добу немає опалення - росЗМІ
Київ • УНН
Підмосковні мешканці, які вже три дні залишаються без опалення, розпалюють багаття на вулиці після прориву теплотраси 4 січня.
У підмосковних містах вже третю добу немає опалення. Місцеві мешканці гріються, розпалюючи багаття у дворах, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Опалення у росіян відсутнє начебто через прорив на теплотрасі 4 січня.
4 січня 2024 року внаслідок неправильної експлуатації співробітниками закритого акціонерного товариства котельні у місті Подільську стався прорив теплотрас. У зв'язку з цим житлові приміщення, а також медичні, навчальні та дошкільні заклади, розташовані в мкр.
Вранці 5 січня мер подільська повідомив, що "аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі від котельні ЗАТ "КСПЗ" завершено". Проте мешканці розповідають, що на ранок 7 січня опалення досі і нема.
Холод настільки сильний, що стіни та сходові клітин у під'їздах багатоповерхівок покрились паморозю.
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