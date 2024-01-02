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Поранених окупантів насильно відправляють назад на війну в Україну – росЗМІ

Поранених окупантів насильно відправляють назад на війну в Україну – росЗМІ

Київ • УНН

 • 35125 перегляди

Російські солдати з 57-ї бригади стверджують, що їх примусово змушують повертатися на війну в Україну, незважаючи на поранення і без належного оформлення.

Поранені російські військові стверджують, що їх насильно повертають на фронт, щоб воювати проти України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Це повне свавілля. Утримують силоміць солдатів, ще й тих, хто навіть військову комісію не пройшов, хтось взагалі із серйозними пораненнями, але всім їм просто ..., збираються відправити наших хлопців завтра в Україну! Не можемо ні речі, нічого передати, забрали навіть телефони!!! 

- написала родичка одного з загарбників у чаті дружин.

Деталі

Російські окупанти 57-ї бригади, розташованої у місті бікін хабаровського краю, а також їхні родичі поскаржилися, що чоловіків силою утримували в розташуванні частини та не давали вийти, щоб, як стверджується, знову відправити на війну.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 360 820 осіб, 5990 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки. 

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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