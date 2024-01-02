Поранених окупантів насильно відправляють назад на війну в Україну – росЗМІ

Поранені російські військові стверджують, що їх насильно повертають на фронт, щоб воювати проти України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Це повне свавілля. Утримують силоміць солдатів, ще й тих, хто навіть військову комісію не пройшов, хтось взагалі із серйозними пораненнями, але всім їм просто ..., збираються відправити наших хлопців завтра в Україну! Не можемо ні речі, нічого передати, забрали навіть телефони!!!