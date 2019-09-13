Разумков высказался за расширение нормандского формата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Во время встречи Разумков, в частности, высказался за расширение нормандского формата, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Аппарата ВР.
"Глава Парламента отметил, что прилагается много усилий для урегулирования ситуации на востоке Украины и высказался за расширение нормандского формата, который, по его словам, является наиболее эффективным и возможным для имплементации", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается также, что во время встречи Глава ВР заверил Лайчака в дальнейшем эффективном сотрудничестве с ОБСЕ по защите интересов Украины. Разумков отметил, что уже есть первые шаги в направлении разблокирования процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в частности, отметил усилия Президента Украины в вопросе освобождения заложников. Он также сообщил, что произошло точечное прекращении огня, разведение войск и тяжелого вооружения, и выразил надежду, что огонь будет прекращен по всей линии фронта.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре.