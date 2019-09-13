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Разумков висловився за розширення нормандського формату

Разумков висловився за розширення нормандського формату

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з діючим Головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірославом Лайчаком. Під час зустрічі Разумков, зокрема, висловився за розширення нормандського формату, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Апарату ВР.

“Голова Парламенту зазначив, що докладається багато зусиль для врегулювання ситуації на сході України та висловився за розширення нормандського формату, який, за його словами, є найбільш ефективним і можливим для імплементації”, — повідомили в пресслужбі.

Повідомляється також, що під час зустрічі Голова ВР запевнив Лайчака у подальшій ефективній співпраці з ОБСЄ щодо захисту інтересів України. Разумков зазначив, що вже є перші кроки у напрямку розблокування процесу врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, відзначив зусилля Президента України у питанні звільнення заручників. Він також повідомив, що відбулося точкове припинення вогню, розведення військ та важкого озброєння, і висловив сподівання, що вогонь буде припинено по всій лінії фронту.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нормандської зустрічі вже у вересні.

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