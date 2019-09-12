Зеленський наполягає на проведенні нормандської зустрічі вже у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українська сторона наполягає на тому. щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулась уже в вересні — проте точної дати ще немає. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
“Ще другого вересня відбулась зустріч у нормандському форматі представників чотирьох країн. Обговорювали всі питання. Одним з найскладніших питань була формула Штайнмаєра — це питання теж обговорювалось. З приводу того, коли відбудеться зустріч: зараз ми дати не маємо, ми наполягаємо зараз, щоб ця зустріч відбулась саме в вересні, бо для мене закінчення війни і повернення всіх наших полонених є пріоритетне завдання як для президента України”, — сказав Президент.
Він всіх привітав з першим кроком — поверненням в Україну політв’язнів і військовополонених з РФ.
“Формула Штайнмаєра і всі Мінські домовленості будуть розглядатись, рішення буде прийматись лідерами чотирьох країн”, — зазначив Зеленський.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі лідерів чотирьох країн нормандського формату обговорюватимуть багато питань, серед яких — мінські домовленості і формула Штайнмаєра. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії.