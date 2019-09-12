Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинская сторона настаивает на том. чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась уже в сентябре — однако точной даты еще нет. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.
“Еще второго сентября состоялась встреча в нормандском формате представителей четырех стран. Обсуждали все вопросы. Одним из самых сложных вопросов была формула Штайнмайера — это вопрос тоже обсуждался. По поводу того, когда состоится встреча: сейчас мы даты не имеем, мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре, потому что для меня завершение войны и возвращения всех наших пленных это приоритетная задача как для президента Украины”, — сказал Президент.
Он всех поздравил с первым шагом — возвращением в Украину политзаключенных и военнопленных из РФ.
“Формула Штайнмайера и все Минские договоренности будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран”, — отметил Зеленский.
Как сообщал УНН, во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата обсуждать многие вопросы, среди которых — минские договоренности и формула Штайнмайера. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.