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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111065 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121995 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113542 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119559 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124972 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150688 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150329 просмотра

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Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре

Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре

Киев  •  УНН

 • 12574 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинская сторона настаивает на том. чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась уже в сентябре — однако точной даты еще нет. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

“Еще второго сентября состоялась встреча в нормандском формате представителей четырех стран. Обсуждали все вопросы. Одним из самых сложных вопросов была формула Штайнмайера — это вопрос тоже обсуждался. По поводу того, когда состоится встреча: сейчас мы даты не имеем, мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре, потому что для меня завершение войны и возвращения всех наших пленных это приоритетная задача как для президента Украины”, — сказал Президент.

Он всех поздравил с первым шагом — возвращением в Украину политзаключенных и военнопленных из РФ.

“Формула Штайнмайера и все Минские договоренности будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран”, — отметил Зеленский.

Как сообщал УНН, во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата обсуждать многие вопросы, среди которых — минские договоренности и формула Штайнмайера. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

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