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Разумков отреагировал на нападение в ВР на нардепа из "Слуги народа"

Разумков отреагировал на нападение в ВР на нардепа из "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 11804 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что расследование нападения на народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца, что произошло в Верховной Раде, будет доведено до конца, одновременно отметив, что правоохранители не должны обращать внимание на принадлежность депутата к той или иной фракции. Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, мы видели достаточно позорные проявления поведения и на заседании комитетов, я имею в виду нападение на народного депутата бывшими народными депутатами. Я надеюсь, что правоохранительные органы дали свою оценку и доведут все до конца. И это не должно быть связано или это народный депутат, или не народный депутат. Я еще раз повторяю, это не должно зависеть от какой-то политической силы он сегодня работает в ВР, или даже не работает в ВР. Здесь так же должен работать закон. Закон должен быть один", - отметил Разумков.

Как сообщал УНН ранее, после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря произошла драка между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

После чего представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство. Задержанного за драку в ВР отпустили на поруки.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах, открыто производство.

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