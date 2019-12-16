Разумков відреагував на напад у ВР на нардепа зі "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що розслідування щодо нападу на народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця, що сталося у Верховній Раді, буде доведено до кінця, водночас відзначивши, що правоохоронці не мають звертати увагу на приналежність депутата до тієї чи іншої фракції. Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На жаль, ми бачили достатньо ганебні прояви поведінки і на засіданні комітетів, я маю на увазі напад на народного депутата колишніми народними депутатами. Я сподіваюсь, що правоохоронні органи дали свою оцінку і доведуть все до кінця. І це не повинно бути пов’язано, чи це народний депутат чи не народний депутат. Я ще раз повторюю, це не повинно залежати від якої політичної сили він сьогодні працює у ВР, або навіть не працює у ВР. Тут так само повинен працювати закон. Закон повинен бути один", - зазначив Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, після засідання комітету ВР з питань аграрної та земельної політики 12 грудня сталася бійка між представниками парламентської фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.
Після чого представник фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець у лікарні з підозрою на струс мозку після бійки. Фракція звернулася до правоохоронних органів.
За фактом бійки відкрили кримінальне провадження. Затриманого за бійку у ВР відпустили на поруки.
Також нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах, відкрито провадження.