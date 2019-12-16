Разумков відреагував на напад у ВР на нардепа зі "Слуги народу"

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що розслідування щодо нападу на народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця, що сталося у Верховній Раді, буде доведено до кінця, водночас відзначивши, що правоохоронці не мають звертати увагу на приналежність депутата до тієї чи іншої фракції. Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.