Бійка у ВР: Кайду відпустили на поруки

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відпустив Олексія Кайду - одного з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, на поруки нардепів, передає УНН.