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Бійка у ВР: Кайду відпустили на поруки

Бійка у ВР: Кайду відпустили на поруки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відпустив Олексія Кайду - одного з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, на поруки нардепів, передає УНН.

"Олексій Кайда - особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)", - написав лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

Додамо, що за підозрюваного поручилися депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Вадим Івченко та Оксана Савчук, Михайло Цимбалюк.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram повідомив, що Кайду готові взяти на поруки.

Нагадаємо, одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата.

Як повідомлялося, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.

За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" було відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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