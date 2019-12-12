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Бійка у ВР: одному з учасників повідомлено про підозру

Бійка у ВР: одному з учасників повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні народний депутат Мар'ян Заблоцький повідомив про затримання екснардепа Олексія Кайди через бійку після засідання комітету 11 грудня.  

За даними екснардепа Ігоря Мосійчука в Telegram, підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 346, було вручено затриманому "свободівцю" Олексію Кайді.

Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами України фракцій “Слуга народу” та “Свобода”.

За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" було відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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