Бійка у ВР: одному з учасників повідомлено про підозру

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.