За фактом бійки після комітету Ради відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" відкрито кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
"У зв’язку з інцидентом в приміщенні комітетів ВР, внаслідок якого народний депутат України отримав тілесні ушкодження, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - написала вона.
Так, наразі вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до правопорушення, та обставини його вчинення.
На місці події працюють правоохоронці. Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліції.
Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.