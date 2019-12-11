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За фактом бійки після комітету Ради відкрито провадження

За фактом бійки після комітету Ради відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" відкрито кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

"У зв’язку з інцидентом в приміщенні комітетів ВР, внаслідок якого народний депутат України отримав тілесні ушкодження, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - написала вона.

Так, наразі вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до правопорушення, та обставини його вчинення.

На місці події працюють правоохоронці. Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліції.

Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”. 

Українські Національні Новини

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