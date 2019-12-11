По факту драки после комитета Рады открыто производство

"В связи с инцидентом в помещении комитетов ВР, в результате которого народный депутат Украины получил телесные повреждения, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - написала она.

Так, в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к правонарушению, и обстоятельства его совершения.

На месте происшествия работают правоохранители. Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между представителями фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".