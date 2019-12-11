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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11558 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77283 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103784 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116357 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147418 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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По факту драки после комитета Рады открыто производство

По факту драки после комитета Рады открыто производство

Киев  •  УНН

 • 12437 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. По факту драки между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода" открыто уголовное производство. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

"В связи с инцидентом в помещении комитетов ВР, в результате которого народный депутат Украины получил телесные повреждения, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - написала она.

Так, в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к правонарушению, и обстоятельства его совершения.

На месте происшествия работают правоохранители. Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между представителями фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

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