Після засідання комітету сталася бійка між депутатами фракцій "Слуга народу" та "Свобода"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами України фракцій “Слуга народу” та “Свобода”, передає кореспондент УНН.
Так, після засідання комітету між кількома народними депутатами України відбулася бійка. Додамо, що засідання закінчилося на розгляді законопроекту щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні.
Так, у бійці брали участь народні депутати України від фракції “Свобода” Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко, які вступили у сутичку з Андрієм Богданцем, головою підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Раніше УНН повідомляв, голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що не буде захищати ні колег ні себе стосовно бійки під час засідання Верховної Ради між народними депутатами від політичної партії “Слуга народу”.