Разумков про бійку "Слуг народу" в ВР: я захищати не буду ні колег, ні себе
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що не буде захищати ні колег ні себе стосовно бійки під час засідання ІВерховної Ради між народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи не важко вгамовувати народних депутатів у сесійній залі, Разумков відповів: "Не важко чи легко, питання що це неправильно. Колеги погодились, емоції вирують у ВРУ і у фракції "Слуга народу".
За словами голови ВРУ, народні депутати, які влаштували бійку, погоджуються, що це було не зовсім демократичне спілкування.
"Погано це і захищати тут не буду ні колег, ні себе. Якщо ми будемо порівнювати з тим, що раніше було в ВРУ, наші глядачі бачать - зміни є позитивні", - сказав Разумков.
Нагадаємо, у Верховній раді України 5 грудня виникла бійка між двома народними депутатами партії "Слуга народу". Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса.