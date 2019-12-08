Разумков о драке "Слуг народа" в ВР: я защищать не буду ни коллег, ни себя

Отвечая на вопрос, не тяжело смирять народных депутатов в сессионном зале, Разумков ответил: "Не трудно легко, вопрос что это неправильно. Коллеги согласились, эмоции бурлят в ВРУ и во фракции "Слуга народа".

По словам главы ВРУ, народные депутаты, которые устроили драку, соглашаются, что это было не совсем демократическое общение.

"Плохо это и защищать здесь не буду ни коллег, ни себя. Если мы будем сравнивать с тем, что раньше было в ВРУ, наши зрители видят - изменения положительные", - сказал Разумков.

Напомним, в Верховной Раде Украины 5 декабря произошла драка между двумя народными депутатами партии "Слуга народа". Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лерос.



