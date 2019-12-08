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Разумков о драке "Слуг народа" в ВР: я защищать не буду ни коллег, ни себя

Разумков о драке "Слуг народа" в ВР: я защищать не буду ни коллег, ни себя

Киев  •  УНН

 • 14420 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не будет защищать ни коллег ни себя относительно драки во время заседания Верховной Рады между народными депутатами от политической партии "Слуга народа". Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, не тяжело смирять народных депутатов в сессионном зале, Разумков ответил: "Не трудно легко, вопрос что это неправильно. Коллеги согласились, эмоции бурлят в ВРУ и во фракции "Слуга народа".

По словам главы ВРУ, народные депутаты, которые устроили драку, соглашаются, что это было не совсем демократическое общение.

"Плохо это и защищать здесь не буду ни коллег, ни себя. Если мы будем сравнивать с тем, что раньше было в ВРУ, наши зрители видят - изменения положительные", - сказал Разумков.

Напомним, в Верховной Раде Украины 5 декабря произошла драка между двумя народными депутатами партии "Слуга народа". Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лерос.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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