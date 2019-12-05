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Бійка у Раді сталася між нардепами із партії "Слуга народу"

Бійка у Раді сталася між нардепами із партії "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 51837 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній раді України сьогодні, 5 грудня, виникла бійка між двома народними депутатами партії "Слуга народу". Про це на своїй сторінці у Facebook написала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає УНН.

"Свого часу я дала прогноз, що перша сесійна бійка відбудеться між слугами. Тільки но Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг в сектор "Європейської Солідарності", затяг його за колони, й нашим депутатам прийшлося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектору", - написала Геращенко.

За її словами, члени партії "ЄС" хотіли звернутися до Регламентного комітету з вимогою розглянути цей випадок на засіданні і відсторонити Бужанського від сесійних засідань.

Раніше УНН повідомляв, у Верховній Раді України під час пленарного засідання сталася бійка між народними депутатами України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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