Бійка у Раді сталася між нардепами із партії "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній раді України сьогодні, 5 грудня, виникла бійка між двома народними депутатами партії "Слуга народу". Про це на своїй сторінці у Facebook написала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає УНН.
"Свого часу я дала прогноз, що перша сесійна бійка відбудеться між слугами. Тільки но Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг в сектор "Європейської Солідарності", затяг його за колони, й нашим депутатам прийшлося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектору", - написала Геращенко.
За її словами, члени партії "ЄС" хотіли звернутися до Регламентного комітету з вимогою розглянути цей випадок на засіданні і відсторонити Бужанського від сесійних засідань.
Раніше УНН повідомляв, у Верховній Раді України під час пленарного засідання сталася бійка між народними депутатами України.