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После заседания комитета состоялась драка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Свобода"

После заседания комитета состоялась драка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Свобода"

Киев  •  УНН

 • 35402 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. После заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций “Слуга народа” и “Свобода”, передает корреспондент УНН.

Так, после заседания комитета между несколькими народными депутатами Украины произошла драка. Добавим, что заседание закончилось на рассмотрении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Так, в драке принимали участие народные депутаты Украины от фракции “Свобода” Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые вступили в схватку с Андреем Богданцем, председателем подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее УНН сообщал, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не будет защищать ни коллег ни себя относительно драки во время заседания Верховной Рады между народными депутатами от политической партии “Слуга народа”.

Украинские Национальные Новости

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политика

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