После заседания комитета состоялась драка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Свобода"

Так, после заседания комитета между несколькими народными депутатами Украины произошла драка. Добавим, что заседание закончилось на рассмотрении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Так, в драке принимали участие народные депутаты Украины от фракции “Свобода” Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые вступили в схватку с Андреем Богданцем, председателем подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее УНН сообщал, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не будет защищать ни коллег ни себя относительно драки во время заседания Верховной Рады между народными депутатами от политической партии “Слуга народа”.