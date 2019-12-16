Через напад на нардепа від "Слуги народу" відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через напад на народного депутата від "Слуги народу" Михайла Ананченка у Сумах відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила прессекретар прокурора Сумської області Наталя Науменко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Розпочато комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів", - написала Науменко.
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.
Як повідомлялося раніше, після засідання комітету ВР з питань аграрної та земельної політики 12 грудня сталася бійка між представниками парламентської фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”. Після чого представник фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець у лікарні з підозрою на струс мозку після бійки. Фракція звернулася до правоохоронних органів.
За фактом бійки відкрили кримінальне провадження.