"Слуга народу" заявив про напад на нього двох чоловіків у балаклавах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні (15 грудня - ред.), повертаючись додому, в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні", - написав Ананченко.
Також він додав, що сподівається на "швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів".
Наразі УНН намагається дізнатися про інцидент у правоохоронних органів.
Нагадаємо, після засідання комітету ВР з питань аграрної та земельної політики 12 грудня сталася бійка між представниками парламентської фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”. Після чого представник фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, народний депутат від “Слуги народу” Андрій Богданець у лікарні з підозрою на струс мозку після бійки. Фракція звернулася до правоохоронних органів.
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За фактом бійки відкрили кримінальне провадження.