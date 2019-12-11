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Фракція “Слуга народу” звернулася до поліції через бійку після засідання комітету

Фракція “Слуга народу” звернулася до поліції через бійку після засідання комітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Народний депутат від партії “Слуга Народу” Андрій Богданець у лікарні з підозрою на струс мозку після бійки після засідання комітету. Фракція звернулася до правоохоронних органів. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Підтримую Андрія Богданця! Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні”, — написала Кравчук.

Також, фракції “Слуга народу” на своїй сторінці у Facebook зробила заяву щодо цього інциденту.

“Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики — у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами України фракцій “Слуга народу” та “Свобода”.

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