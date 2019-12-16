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Из-за нападения на нардепа от "Слуги народа" открыто производство

Из-за нападения на нардепа от "Слуги народа" открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах открыто уголовное производство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно-розыскных мероприятий", - написала Науменко.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах.

Как сообщалось ранее, после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря произошла драка между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода". После чего представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.

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