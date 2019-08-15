Разумков рассказал о работе подготовительной депутатской группы на следующей неделе

"Сегодня было достигнуто решение о том, что мы собираем предложения от политических партий и депутатских групп, так же как и депутатов-мажоритарщиков. Эти предложения будут предоставлены в понедельник в 12:00. И во вторник в 12:00 мы начнем работу, первая подгруппа начнет работу в 12:00, наши коллеги из второй подгруппы начнут свою работу в 10:00 утра. В рамках работы первой подгруппы мы будем обрабатывать все предложения, которые к нам поступят, выходить из эффективности и партийной принадлежности в рамках тех или иных комитетов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет утверждаться личный состав комитетов нового парламента.

Как сообщал УНН, сегодня на заседании подготовительной депутатской группы определились по количеству и названиям комитетов Рады.