Разумков розповів про роботу підготовчої депутатської групи наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова підготовчої депутатської групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час брифінгу після засідання групи розповів, як працюватиме група наступного тижня, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні було досягнуто рішення про те, що ми збираємо пропозиції від політичних партій і депутатських груп, так само як і депутатів-мажоритарників. Ці пропозиції будуть надані у понеділок о 12:00. І у вівторок о 12:00 ми розпочнемо роботу, перша підгрупа розпочне роботу о 12:00, наші колеги з другої підгрупи почнуть свою роботу о 10:00 ранку. В рамках роботи першої підгрупи ми будемо опрацьовувати всі пропозиції, які до нас надійдуть, виходити з ефективності та партійної приналежності в рамках тих чи інших комітетів", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, як буде затверджуватися особовий склад комітетів нового парламенту.
Як повідомляв УНН, сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи визначилися щодо кількості та назв комітетів Ради.