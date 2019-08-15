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На засіданні підготовчої депутатської групи визначились щодо кількості та назв комітетів Ради

На засіданні підготовчої депутатської групи визначились щодо кількості та назв комітетів Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи, яке відбулось у четвер, було прийняте рішення щодо переліку та назв комітетів Верховної ради IX скликання, передає кореспондент УНН.

“Пропоную залишитись в тих пропозиціях, які були винесені першою підготовчою підгрупою на засіданні підготовчої депутатської групи... Давайте приймемо за основу той перелік та назви, які були запропоновані першою підготовчою підгрупою”, — сказав лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков.

Більшість обраних народних депутатів проголосували “за”.

“Зараз треба проголосувати щодо створення окремого комітету з питань Донецької та Луганської областей”, — зазначив Разумков після пропозиції, озвученої раніше опозицією.

Пропозицію підтримало 4 особи, рішення не було прийнято.

“Друга пропозиція... хто за те, щоб виключити з назви комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики формулювання інформаційна політика і перенести його в комітет з свободи слова”, — сказав лідер “Слуги Народу”.

Рішення не було прийняте.

“Голосуємо за питання щодо відокремлення комітету та перенесення повноважень з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів в один комітет”, — заявив Разумков.

Пропозицію підтримало 9 осіб, рішення не було прийняте.

“Я пропоную вцілому проголосувати за той перелік комітетів та назви Верховної Ради 9 скликання, які були запропоновані Стефанчуком Русланом Олексійовичем без змін”, — запропонував Разумков.

Рішення було прийнято. Обрані народні депутати також підтримали предмети відання комітетів.

Українські Національні Новини

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