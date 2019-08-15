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У "Слузі народу" озвучили назви 23 комітетів, які пропонують залишити в Раді

У "Слузі народу" озвучили назви 23 комітетів, які пропонують залишити в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На розгляд підготовчої депутатської групи було представлено перелік з 23 комітетів і їхніх назв, які запропоновано залишити у Верховній Раді. Про це на засіданні підготовчої депутатської групи сказав обраний народний депутат від партії “Слуга народу” Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні ми виносимо на розгляд підготовчої підгрупи низку наших пропозицій. За результатами наших перемовин була сформована така пропозиція: щоб сьогодні перше — ми затвердили кількість і назви комітетів, які ми пропонуємо для Верховної ради... Друге — той перелік предметів відань, які ми запропонували, взяти за основу і ще раз уважно вивірити юридичним департаментом, з тим щоб наступного разу ми могли вже затвердити і вивірений перелік предметів відань... В результаті ми прийшли до переліку: було 27 і спеціальна комісія. Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітети. Ми пропонуємо прибрати 5 комітетів”, — сказав Стефанчук.

З його слів, запропоновані наступні назви:

  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Комітет з питань бюджету
  • Комітет з питань економічного розвитку
  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
  • Комітет з питань молоді і спорту
  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій
  • Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, національних меншин та міжнаціональних відносин
  • Комітет з питань цифрової трансформації
  • Комітет з питань правової політики
  • Комітет з питань аграрної та земельної політики
  • Комітет з питань антикорупційної політики
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності
  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Комітет з питань транспорту та інфраструктури
  • Комітет з питань організації та державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування
  • Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування
  • Комітет з питань свободи слова
  • Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР
  • Комітет з питань зовнішньополітичної політики та міжпарламентського співробітництва
  • Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Як повідомляв УНН, Парубія просять запросити міжнародні організації на Урочисте засідання нової Ради.

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