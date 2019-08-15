В "Слуге народа" озвучили названия 23 комитетов, которые предлагают оставить в Раде

“Сегодня мы выносим на рассмотрение подготовительной подгруппы ряд наших предложений. По результатам наших переговоров было сформировано такое предложение: чтобы сегодня первое — мы утвердили количество и названия комитетов, которые мы предлагаем для Верховной Рады... Второе — тот перечень предметов ведения, которые мы предложили, взять за основу и еще раз внимательно выверить юридическим департаментом, с тем чтобы в следующий раз мы могли уже утвердить и выверенный перечень предметов ведения... в результате мы пришли к списку: было 27 и специальная комиссия. Сейчас мы предлагаем выйти на 23 комитета. Мы предлагаем убрать 5 комитетов”, — сказал Стефанчук.

По его словам, предложены следующие названия:



Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики



Комитет по вопросам бюджета



Комитет по вопросам экономического развития



Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики



Комитет по вопросам молодежи и спорта



Комитет по вопросам образования, науки и инноваций



Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений



Комитет по вопросам цифровой трансформации



Комитет по вопросам правовой политики



Комитет по вопросам аграрной и земельной политики



Комитет по вопросам антикоррупционной политики



Комитет по вопросам правоохранительной деятельности



Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг



Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры



Комитет по вопросам организации и государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства



Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки



Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования



Комитет по вопросам экологической политики и природопользования



Комитет по вопросам свободы слова



Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР



Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества



Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом



Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов



Как сообщал УНН, Парубия просят пригласить международные организации Торжественное заседание новой Рады.