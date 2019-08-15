Парубія просять запросити міжнародні організації на Урочисте засідання нової Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи, яке відбулось у четвер, було прийняте рішення про перелік організацій, до яких новообрані нардепи просять голову Верховної ради VIII скликання Андрія Парубія звернутись з проханням відвідати урочисте засідання ВР України IX скликання, яке відбудеться 29 серпня, передає кореспондент УНН.
“Розглядалось питання, але не було прийняте остаточне рішення щодо запрошення міжнародних парламентських організацій, в діяльності яких приймає ВР України. Мова йде про 8 організацій, а також запросити представників Європарламенту”, — сказав народний депутат Нестор Шуфрич.
Він закликав не затягувати з цим питанням і проголосувати за доручення надіслати такі запрошення за підписом голови Верховної Ради України.
“Це повинен підписувати чинний голова ВР. Ми як підготовча депутатська група можемо звернутись з проханням до голови ВР восьмого скликання запросити вищезазначені організації, якщо це не буде суперечити інтересам держави”, — сказав Разумков.
Шуфрич попросив також зачитати назви цих організацій для стенограми: це Міжпарламентський союз, Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський Парламент, Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентська Асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська Асамблея НАТО, Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи, Парламентська Асамблея ГУАМ, Парламентська Асамблея ЄС Східні сусіди.
Геращенко зазначила, що під час засідання пропонувала не надсилати запрошення до ПАРЄ.
Лідер “Слуги народу” з нею не погодився.
“Якщо немає заперечень і зауважень прошу голосувати за вищезазначений перелік організацій, до яких ми просимо голову Верховної ради 8 скликання звернутись з проханням відвідати урочисте засідання ВР України 9 скликання”, — сказав Разумков.
Рішення було прийнято.
Як повідомляв УНН, новообрані нардепи звернуться до ЦВК щодо процедури вручення посвідчення та нагрудного знаку.