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Новообрані нардепи звернуться до ЦВК щодо процедури вручення посвідчення та нагрудного знаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи, яке відбулось у четвер, було прийняте рішення щодо звернення до ЦВК з проханням розглянути питання вручення посвідчення народного депутата України та нагрудного знаку народного депутата Верховної ради дев’ятого скликання під час урочистого засідання з нагоди складання присяги новообраними депутатами у приміщенні ВР, передає кореспондент УНН.

“Є погоджена позиція звернутись до підготовчої депутатської групи з можливістю розглянути звернення до ЦВК наступного змісту: за рішенням підготовчої депутатської групи просимо розглянути питання вручення посвідчення народного депутата України та нагрудного знаку народного депутата Верховної ради дев’ятого скликання під час урочистого засідання з нагоди складання присяги новообраними депутатами у приміщенні ВР, вул. Грушевського 5”, — повідомив на засіданні координатор другої підготовчої групи Сергій Іонашас.

З його слів, щодо питання пов’язаного з запрошенням гостей та питання пов’язаного з розміщення нардепів у сесійній залі ще тривають консультації. Було вирішено не звертатись сьогодні з пропозиціями до підготовчої депутатської групи.

“Якщо нема заперечень прошу підтримати і проголосувати”, — зазначив Разумков.

Рішення було прийнято одноголосно.

Нагадуємо, у “Слузі народу” висловилися щодо комітету ВР у справах ветеранів.

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