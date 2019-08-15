Новообрані нардепи звернуться до ЦВК щодо процедури вручення посвідчення та нагрудного знаку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської групи, яке відбулось у четвер, було прийняте рішення щодо звернення до ЦВК з проханням розглянути питання вручення посвідчення народного депутата України та нагрудного знаку народного депутата Верховної ради дев’ятого скликання під час урочистого засідання з нагоди складання присяги новообраними депутатами у приміщенні ВР, передає кореспондент УНН.
“Є погоджена позиція звернутись до підготовчої депутатської групи з можливістю розглянути звернення до ЦВК наступного змісту: за рішенням підготовчої депутатської групи просимо розглянути питання вручення посвідчення народного депутата України та нагрудного знаку народного депутата Верховної ради дев’ятого скликання під час урочистого засідання з нагоди складання присяги новообраними депутатами у приміщенні ВР, вул. Грушевського 5”, — повідомив на засіданні координатор другої підготовчої групи Сергій Іонашас.
З його слів, щодо питання пов’язаного з запрошенням гостей та питання пов’язаного з розміщення нардепів у сесійній залі ще тривають консультації. Було вирішено не звертатись сьогодні з пропозиціями до підготовчої депутатської групи.
“Якщо нема заперечень прошу підтримати і проголосувати”, — зазначив Разумков.
Рішення було прийнято одноголосно.
Нагадуємо, у “Слузі народу” висловилися щодо комітету ВР у справах ветеранів.