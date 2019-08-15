У "Слузі народу" висловилися щодо комітету ВР у справах ветеранів

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно. Про це заявила новообрана народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.