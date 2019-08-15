У "Слузі народу" висловилися щодо комітету ВР у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно. Про це заявила новообрана народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щодо руху за збереження комітету ВРУ у справах ветеранів. У нашій фракції є і ветерани, і добровольці, і волонтери. Тим більше вони є серед наших виборців. Ми будемо лобіювати права ветеранів. Але для цього не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств", - висловилася Третьякова.
Вона додала, що "не потрібно створювати додаткові кормушки для чиновників чи механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів". "Не потрібно піаритися на ветеранській темі, плекаючи надмірне его політиків. Ми хочемо спрямувати державні кошти на підтримку тих, хто захищав Україну, а не працевлаштовувати на державних посадах людей, які - як це часто буває - не мають жодного відношення ані до АТО (ООС), а ні до фронту. А є просто наближеними до тієї чи іншої владної персони", - вела далі новообрана нардеп.
"Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів - крім ветеранів праці. Крім того - створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів", - зауважила Третьякова.
"У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте, ніхто не буде забутий чи обділений", - підсумувала вона.
Напередодні голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що ситуацією на Донбасі повинен займатися комітет ВР з питань прав людини.