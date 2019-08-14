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Ситуацією на Донбасі повинен займатися комітет ВР з питань прав людини – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" не вбачають необхідності у роботі окремого парламентського комітету з питань ситуації на Донбасі. Про це перед початком засідання підготовчої депутатської групи сказав її голова, народний депутат від партії "Слуга народу", Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Ці питання в нашій пропозиції були озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого має відноситися ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини", - зазначив Разумков.

Крім того, член партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук додав, що питання Криму так само, як і питання Донбасу, слід об’єднати з питаннями прав людини.

Щодо комітету з питань ветеранів, то у партії "Слуга народу" повідомили, що це обговорюватиметься під час роботи Підготовчої депутатської групи.

Нагадаємо, сьогодні проходить друге засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів.

Українські Національні Новини

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