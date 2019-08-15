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В "Слуге народа" высказались относительно комитета ВР по делам ветеранов

В "Слуге народа" высказались относительно комитета ВР по делам ветеранов

Киев  •  УНН

 • 24965 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не требуется. Об этом заявила новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Что касается движения за сохранение комитета ВРУ по делам ветеранов. В нашей фракции есть и ветераны, и добровольцы, и волонтеры. Тем более они есть среди наших избирателей. Мы будем лоббировать права ветеранов. Но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств", - высказалась Третьякова.

Она добавила, что "не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов". "Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков. Мы хотим направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а не трудоустраивать на государственных должностях людей, которые - как это часто бывает - не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту. А являются просто приближенными к той или иной властной персоне", - продолжала новоизбранный нардеп.

"Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов - кроме ветеранов труда. Кроме того - создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - отметила Третьякова.

"У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако, никто не будет забыт или обделен", - подытожила она.

Накануне глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что ситуацией на Донбассе должен заниматься комитет ВР по вопросам прав человека.

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