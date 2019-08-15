На заседании подготовительной депутатской группы определились по количеству и названий комитетов Совета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы, которое состоялось в четверг, было принято решение о перечне и названий комитетов Верховной Рады IX созыва, передает корреспондент УНН.
“Предлагаю остаться в тех предложениях, которые были вынесены первой подготовительной подгруппой на заседании подготовительной депутатской группы... Давайте примем за основу тот перечень и названия, которые были предложены первой подготовительной подгруппой”, — сказал лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков.
Большинство избранных народных депутатов проголосовали “за”.
“Сейчас надо проголосовать касательно создания отдельного комитета по вопросам Донецкой и Луганской областей”, — отметил Разумков после предложения, озвученной ранее оппозицией.
Предложение поддержало 4 человека, решение не было принято.
“Второе предложение... кто за то, чтобы исключить из названия комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики формулировка информационная политика и перенести его в комитет по свободе слова”, — сказал лидер “Слуги народа”.
Решение не было принято.
“Голосуем за вопрос отделения комитета и переноса полномочий из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в один комитет”, — заявил Разумков.
Предложение поддержали 9 человек, решение не было принято.
“Я предлагаю в целом проголосовать за тот перечень комитетов и названия Верховной Рады 9 созыва, которые были предложены Стефанчук Русланом Алексеевичем без изменений”, — предложил Разумков.
Решение было принято. Избранные народные депутаты также поддержали предметы ведения комитетов.