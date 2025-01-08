Разрушения и жертвы: оккупанты атаковали 36 населенных пунктов Херсонщины
Киев • УНН
Российские войска обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру в 36 населенных пунктах Херсонской области. В результате атак погибли двое мирных жителей, девять ранены, повреждены здания и транспорт.
За прошедшие сутки агрессор осуществили обстрелы и авиаудары по Херсонщине, атакуя жилые кварталы, критическую инфраструктуру и частную собственность в 36 населенных пунктах, включая Херсон. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Повреждены три многоэтажки, пять частных домов, газопровод, хозяйственная постройка, гараж, а также автобусы, коммунальный и частный транспорт. Вражеские обстрелы нанесли значительные разрушения в таких населенных пунктах, как Берислав, Тягинка, Белозерка, Антоновка, Кизомыс, Казацкое, Станислав и других.
В результате агрессии погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения.
Мужчина умер в больнице после российского обстрела Антоновки в Херсонской области5 янв. 2025, 17:17 • 29745 просмотров